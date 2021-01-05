Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

-Ambulansın görüntüsü

-Polis aracının görüntüsü

-Kaza yapan otomobilden genel ve detay görüntüler



( ADANA ) - ADANA



- Adana’da bir kişi otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptıktan sonra 700 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Celil Can Yıldırım kullandığı 01 FCV 93 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 700 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Celil Can Yıldırım’ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. (CNK-



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