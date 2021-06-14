Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

-Devrilen motosiklet

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Genel ve detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’da devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Beyhekim Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Alpcan (45) idaresindeki 42 ADC 668 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet ve sürücü, kaldırıma çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kenan Alpcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

