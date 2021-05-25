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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kaldıkları evi kenevir yetiştirmek için adeta laboratuvara dönüştürmüşler

Kaldıkları evi kenevir yetiştirmek için adeta laboratuvara dönüştürmüşler

Polis operasyonundan görüntü

Laboratuvar Ruhsatsız Silah Borat 

-Eve girilmesi
-Evdeki bulunan malzemeler
-Evin bir odasının kenevir yetiştirmek için düzenek kurulması
-Detaylar

( TRABZON ) - TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir eve baskın düzenleyen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri adeta bir laboratuvar haline dönüştürülen evde gördükleri düzenek ve malzemeler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri, Ortahisar ilçesinde bir eve baskın düzenledi.
Baskında bir ruhsatsız silah ile yüksek miktarda kenevir tohumu, kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçlar ele geçirilirken, evin bir odasının vantilatör, ısıtıcı, havalandırma sistemi, led ışıklandırma ve buhar makinası ile adeta bir laboratuvara dönüştürüldüğünü tespit etti. Kenevir yetiştirmek için oluşturulan doğal ortam için büyük emek harcandığı belirlenirken, olayla ilgili A.A. ve O.Ç. gözaltına alındı. (BK-ÖS-Y)
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