Kalbine yenik düşen Özel Harekat Polisine tören

-Özgeçmişinin okunması yapılan dualar

-Yakınlarından detaylar

-Polis ekipleri detaylar

-Hayatını kaybeden polis memuru fotoğraf



( SAKARYA ) -- 21 gün önce emekli olmuştu, mesai arkadaşları tarafından törenle uğurlandı SAKARYA



- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden 21 gün önce emekli olan ve dün geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden polis memuru Turgay Özay (54) için tören düzenlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundan 24 Mayıs tarihinde emekliye ayrılan Özel Harekat Polisi Turgay Özay (54), dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Özay için, Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene; İl Emniyet Müdürü Yardımcıları, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda polis memuru ve yakınları katıldı.

Okunan özgeçmiş ve yapılan duaların ardından Özay’ın naaşı cenaze aracı ile son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kocaeli’nin Kefken ilçesine götürüldü. (BCT-

