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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kalbinden bıçaklanan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kalbinden bıçaklanan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yüksek İhtisas Hastanesinden detaylar

Hastane Köpek Trol 

-Emniyetten detaylar

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

- Kırıkkale'de köpek gezdirirken kalbinden bıçaklanan 26 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün gece saatlerinde Kırıkkale Sanayi Mahallesindeki bir okulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, köpek gezdirme esnasında birbirleriyle küfürleşen M.Ç. (29) ile Yunus Emre Pamuk (26) arasında kavga çıktı. Kavga sonrası ayrılan Yunus Emre Aygün, arkadaşları E.A. (26) ve C.A. (22) ile birlikte bir süre sonra M.Ç.'nin evinin önüne tekrar geldi. Burada büyüyen kavgada M.Ç., evinden getirdiği bıçak ile Yunus Emre Pamuk'u kalbinden E.A'yı ise sol kolundan bıçakladı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Yunus Emre Pamuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.A.'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cinayetin şüphelisi M.Ç. ve kavgaya karışan E.A. ile C.A. isimli şahıslar, gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. (HA-KA
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