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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kalbinde sıkışma olduğunu söyleyen genç kız bayıldı

Kalbinde sıkışma olduğunu söyleyen genç kız bayıldı

Genç kızın yerde hareketsiz yatması

Genç Kız İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın olay yerine gelmesi
-Sağlık ekiplerinin kıza sorular sorması
-Genç kızın sedye ile ambulansa taşınması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde genç bir kız kaldırımda bayılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, ilçeye bağlı Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Bir yakını ile yürümekte olan Esma P. (17) aniden yere düşerek bayıldı. İhbar üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından yüzü yıkanan genç kıza soğan koklatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Esma’ya sorular sordu. Bilincinin kapalı olduğu belirlenen genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, genç kızın kalbinde sıkışma olduğunu söylediği ve hastaneden randevu aldıkları öğrenildi. Esma’nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
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