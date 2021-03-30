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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan bir şüphelinin polis aracından görüntüsü

Polis Aracı Silahlı Saldırı Harekat Polisi Kalaşnikof Müstakil Ev 

-Olayda kullanılan kalaşnikof, tabanca ve mermilerin görüntüsü
-Silahlardan detay görüntüler
-Özel harekat polisinden genel görüntü
-Olay yerinden genel görüntüler
-Yakalanan diğer şüphelinin görüntüsü
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından genel ve detay görüntüler
-Yakalanan şüphelinin polis aracına bindirilmesi

( ADANA )Yakalanan şahıs: “Saldırıyı biz düzenlemedik, havaya ateş ettim, başka yere ateş etmedim.” ADANA

- Adana’da müstakil bir eve kalaşnikof ve tabanca ile saldırı düzenleyen 2 şüpheli kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler, “Saldırıyı biz düzenlemedik, havaya ateş ettim, başka yere ateş etmedim.” diyerek kendilerini savundu. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 54009 sokak içerisinde bulunan müstakil eve isimleri öğrenilmeyen 2 şüpheli kalaşnikof ve tabanca ile ateş açarak saldırı düzenlendi.
Eve yaklaşık 15-20 el arası ateş açan şüpheliler olay yerinden koşarak kaçmaya başladı.
Bölgeye gelen Seyhan Devriye Ekipleri, şüphelilerin kaçabilecekleri yerlerde arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmalarında şüpheliler, Narlıca Mahallesi ara sokaklarında, Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis olayda kullanılan tabanca, kalaşnikof ve 40 adet mermi ele geçirdi. Yakalanan her iki şüpheli gazetecilerin neden silahlı saldırı düzenlendiniz sorusuna,” Biz düzenlemedik. Havaya ateş ettim, başka bir yere ateş etmedim. Kalaşnikof benim değil” cevapları vererek kendilerini aklamaya çalıştı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (CNK-
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