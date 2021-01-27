Kalasla dehşet saçan sanık hakim karşısında



- Beyoğlu’nda Galata Köprüsü’nün alt geçidinde 4 kişinin yolunu keserek para isteyen ve Hüseyin Sezer’in başına kalasla vurarak ölümüne neden olan sanık Doğan Uslu hakim karşısına çıktı. Beyoğlu’nda Galata Köprüsü’nün alt geçidinde 2’si kadın 4 kişinin yolunu keserek para isteyen ve yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer’in başına vurarak ölümüne neden olan sanık Doğan Uslu hakim karşısına çıktı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Doğan Uslu, müştekiler Firdevs Sezer, Barış Kaya ve tarafların avukatları hazır bulundu. “Yoldan geçen dört kişi bana güldü” Duruşma kimlik tespitiyle başladı.

Mobilyacılık yaptığını ve aylık gelirinin 3 bin lira olduğunu söyleyen sanık savunmasında, “Olay günü dinlenmek için Karaköy Sahili’nde oturuyordum. Evime giderken alt geçitte düştüm. Yoldan geçen dört kişi bana güldü. ‘Neden böyle yapıyorsunuz’ dedim. Ölen bana küfür etti. Bana saldırdılar. Bir boğuşma yaşandı, ölen Hüseyin Sezer bana yumruk attı. Üzerimde çakı vardı. Ama kullanmadım. Olaydan önce 4-5 duble içmiştim. Boğuşma sırasında Hüseyin Sezer yerde kaldı. Sonrasında kaçtım” ifadelerini kullandı. “Paraya ihtiyacım yok” Mahkeme başkanı, sanığa olaydan önce 4 kişiden para isteyip istemediğini sordu. Bunun üzerine sanık, “Para isteme durumu söz konusu değil. Çalışan bir insanım. Benim paraya ihtiyacım yok” dedi.

“Parayı beğenmedi” Duruşmada beyanda bulunan şikayetçi Barış Kaya ise, “Gece saat 03.00 civarı, dört arkadaş birlikteydik. Sanık gelip benden para istedi, 5 TL verdim. Parayı beğenmedi. Parayı yere attı ve küfür etti. Bulunduğumuz yer inşaat malzemelerinin bulunduğu bir yerdi. Sanık yerden kalas aldı. Hüseyin’in kafasına kalasla vurdu. Sonra bıçağını çıkarıp bize doğru salladı. Sanık bıçağı kullanmadığını söylüyor ama benim gömleğim yırtılmıştı, hem de elimden yaralanmıştım” diye konuştu.

“Parayı yere attı, yerden kalası aldı” Duruşmada tanık olarak dinlenen Nilüfer Gündoğdu ise, “Karşıdan gelen şahıs bizden para istedi. Para verdik ama beğenmedi. Parayı yere attı, yerden kalası aldı. Hüseyin’i başından kalasla yaraladıktan sonra bizden yine para istedi. Bu sırada küfür ediyordu. Barış’a ‘sen kimsin bana 5 lira veriyorsun’ dedi.

Bıçak çıkardı, Barış Kaya’yı yaraladı” dedi.

Tanık Emine Karakaş ise ifade vermesinin ardından baygınlık geçirdi. Bayılan Karakaş, yakınları tarafından salondan çıkarıldı. Duruşmada beyanda bulunan şikayetçiler avukatı Maşallah Maral, “İlk para istendiğine rızai bir para vermek varken, ikinci para talebi zora dayalıdır. Dolayısıyla bunun da değerlendirilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

“Sendelediğinde kendisine gülünmüştür” Sanık Doğan Uslu’nun avukatı ise sanığın alkollü olduğunu belirterek, “Sendelediğinde kendisine gülünmüştür. Bunun üzerine taraflar arasında bir tartışma yaşanmış. Olay bu şekilde gelişmiştir. Müvekkilim çalışan bir insandır, başkalarından para isteme ihtiyacı içerisinde değildir. Uzun süredir tutukludur, bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep ederim” dedi.

Kamera görüntülerinin incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim 2020 tarihinde saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinden Hüseyin Sezer’in arkadaşlarıyla geçtikleri sırada şüpheli Doğan Uslu’nun kendilerinden para istediği kaydedildi. İddianamede, şikayetçi Barış Kaya’nın 5 lira verdiği, bunu beğenmeyen şüpheli Doğan Uslu ile aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin yerden aldığı kalasla saldırdığı ve Hüseyin Sezer’in kafasına vurduğu vurgulandı. Kafatası kemiği kırılan Hüseyin Sezer’in hastanede hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin ‘silahla kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ve ‘silahla yağmaya teşebbüs’ suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. (İD-NSO-BA-Y)



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