Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kalabalığı uzaklaştırmaya çalışan polise “Sen ne yapacaksın” diyerek tepki gösterdi

Kalabalığı uzaklaştırmaya çalışan polise “Sen ne yapacaksın” diyerek tepki gösterdi

Olay yeri

İlk Müdahale Trafik Kazası Alkol Muayenesi Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
- Polis ekiplerinin uyarıda bulunması
- Vatandaşın polise tepkisi
- Otomobil sürücüsüne alkol testi yapılması

( ZONGULDAK )- Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Park yerinden çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kalabalığı uzaklaştırmak isteyen polise bir vatandaş tepki gösterdi. Kaza, 13:30 sularında ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre; çarşı istikametinden istasyon istikametine seyir halinde olan Fatih D. (19) idaresindeki 06 BJH 859 motokurye, park yerinden çıkan Barış M. (27) idaresindeki 06 FJ 5792 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak sedyeye aldı. Bu sırada trafiğin akışını sağlamak ve kalabalığa uzaklaştırmak için uyarıda bulunan polis memurlarına, bir vatandaş “Eee sen ne yapacaksın” diye karşılık verdi. Polise karşı koyan adama, diğer vatandaşlardan da “polisin işi bu, ayıptır” diye tepki geldi. Yaralı ambulansta yapılan müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya karışan otomobil sürücüsüne alkol muayenesi yaparken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İYA-
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement