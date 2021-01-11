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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kahvehaneye kumar baskını

Kahvehaneye kumar baskını

Polisin kahvehaneye girmesi

Çilingir Para Cezası Kahvehane 

-Işıkları açtırması
-İçerdeki vatandaşlardan görüntüler

( HATAY ) -- Çilingirle açılan kahvehanedeki 14 kişiye toplam 14 bin 100 TL para cezası uygulandı HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye toplam 14 bin 100 TL para cezası uygulandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde Lalapaşa Sokakta faaliyet gösteren E.D isimli şahsın işlettiği kahvehanenin açık olduğunu tespit etti. Polis ekipleri çilingire kahvehanenin kapısını açtırdığında içeride karşılaştığı 14 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmemekten toplamda 44 bin 100 TL para cezası uyguladı. (İBÇ-
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