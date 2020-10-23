Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kahvehane tuvaletinde kanlar içinde bulundu

Kahvehane tuvaletinde kanlar içinde bulundu

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜ

Polis Hastane Kahvehane Sağlık Ekipleri Tekstil İşçisi 

-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de birkaç gündür evine gitmeyen tekstil işçisi sürekli gittiği kahvehanenin tuvaletinde bileği kesik halde bulundu. Kahvehane işletme sahibinin tuvalette yaralı bulduğu adam hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası Erhan A. sürekli olarak gittiği kahvehaneye geldi. İşletme sahibinin dükkandan çıkmasını fırsat bildiği sırada tuvalete gitti. Yandaki esnafa çay götüren işletme sahibini telefon ile arayan aile üyeleri, Erhan A.’nın birkaç gündür eve gitmediğini ve kendisinin yakın zamanda görüp görmediğini sordu. Bu sırada Erhan A.’nın tuvalete gittiğini gören işletme sahibi telefonu kapattıktan sonra tuvalete koştu.Bileği kesik kanlar içinde bulunduİşletme sahibi tuvalet kapısını açtığı sırada Erhan A.’yı kanlar içinde yerde buldu. O anki panikle kahvehanede bulunan diğer vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan ve tekstil işçisi olduğu öğrenilen Erhan A., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken hastaneye kaldırılan Erhan A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı