Kahvede okey oynarken yakalandılar: 31 bin 950 lira ceza yediler

-Polislerin işlem yapması



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır’da korona virüs önlemlerine karşı alınan tedbir ve denetimler devam ederken, yasağa uymayan 33 kişiye ise ceza kesildi. Iğdır’da ekipler tarafından yapılan denetimler sırasında Söğütlü Mahallesi Şen Sokak’ta bulunan bir kahvehaneye baskın yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bodrum katta bulunan Kahvehanede okey oynayan 32 kişi tespit edildi. Ruhsatsız olduğu ve okey oynatıldığı tespit edilen, biri Kahvehane işletmecisi olmak üzere toplam 33 kişiye 31 bin 950 lira para cezası kesildi. (ET-AT)



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