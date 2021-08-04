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Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti

Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti

Acil tabelasından görüntü

Cinayet 

-Hastane önünde bekleyen ambulans
-Morg da yaşanan hareketlilikten görüntü
-Ölen Harun Toker'in fotoğrafı
-Hastane tabelası

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde köy kahvesinde başlayan tartışma cinayetle bitti. Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre H.E. ile Harun Toker (41) köy kahvesinde tartışmaya başladı.
Mahalle sakinleri tartışan 2 kişiyi ayırdı. Ancak bir süre sonra H.E.'in oğlu Ü.E., Harun Toker'in evine gitti. Ü.E. yanında getirdiği bıçakla karşısına çıkan Toker'i bıçaklayıp uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun Toker hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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