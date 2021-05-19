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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahta’da hububat hasadı başladı

Kahta’da hububat hasadı başladı

BİÇERDÖVERDEN HASAT YAPILIRKEN DETAY

Asad Tarım Gesi Irak 

- HASADIN KAMYONA BOŞTILMASI
- KAHTA ZİRAAT ODASI BAŞKANI RÜŞTÜ TURANLI’DAN RÖP.
- TARLADAN DA DETAYLAR

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yılın ilk hububat hasadı başladı.
Adıyaman ve Türkiye’nin birçok tarım bölgesinde kuraklığın hakim olmasıyla beraber, Kahta ilçesinde de hububat ürünlerinin rekoltesinin düşmesi bekleniyor. Kahtalı çiftçiler bir yıllık emeğinin karşılığını almak için biçerdöverleri tarlaya bıraktı. Kahta’da yılın ilk hububat hasadının alınmaya başladığını belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Kahta’da ilk hububat hasadı başladı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de mevsim kurak geçti. Ürünün yetişmesi ve olgunlaşması için gerekli olan yağmurlar çok az yağdı. Bu gibi nedenlerden dolayı çiftçilerimizin ürünlerinde rekolte düşüklüğü yaşandı. Kuraklık olduğu için bu yıl arpada şu an dönümde 300 ile 400 kg civarında verim var. Buğdayda ise 250 ile 400 kg arasında olmasını bekliyoruz” diye konuştu.
(HT-SD-
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