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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraşlı şehit doğum gününde unutulmadı

Kahramanmaraşlı şehit doğum gününde unutulmadı

Şehidin mezarından detaylar

Hava Saldırısı Doğum Günü Şehit Babası Alabalık Saldırı 

-Kalabalık detay görüntüleri
-Dualar ve kuranlar
-Türk bayrağı ve mezardan genel detaylar
-Röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ )- Şehit Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu KAHRAMANMARAŞ

- Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ doğum gününde unutulmadı. Onikişubat ilçesi Orhangazi Mahalle Mezarlığındaki şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okutuldu. Şehidin babası Bekir Akçadağ, oğlunun doğum tarihinin 20 Ocak 1991 olduğunu belirterek, "Bizler de onun kabrine gelerek burada Kur'an-ı Kerimler okuyarak, hatmi şerifler indirerek doğum gününde dualarla anmak için burada toplandık. Bir şehit babası olarak çok gururluyum. Vatan sağolsun. Buraya gelip bize destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.
Anne Serpil Akçadağ ise, "Oğlumun doğum gününde bizleri burada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun. Doğum gününde oğlumuzun yanında olmak istedik. Vatan sağolsun" ifadesini kullandı. (FZL-
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