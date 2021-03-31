Kahramanmaraşlı şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi buruk sevinç yaşadı

-Şehidin annesinin ağlaması

-Şehidin madalya ve kıyafetleri

-Annesi ve babası ile röportajlar

-Aileden detay

-arşiv görüntüler

-fotoğraf



( KAHRAMANMARAŞ )- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın annesi Selvi İmalı:- "Benim ciğerim yandı ve başkalarının ciğeri yanmasın"- "O alçakları da Allah kahır eylesin, yok eylesin"- "Benim yüzüm gülse gönlüm gülmüyor, dünyanın tadı tuzu bitti"- Şehit babası Haydar İmalı: "Bugünümüze şükürler olsun, devletimizden Allah razı olsun. Bize bu tuzağı yapan şerefsiz, namussuz PKK’lılar öldürülmüş Allah askerimizden razı olsun" KAHRAMANMARAŞ



- Mardin’de yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın kanı yerde kalmadı. Oğlunu şehit edenlerin öldürüldüğü haberini alan şehidin annesi, “Vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. O alçakları da Allah kahır eylesin, yok eylesin” dedi.

Eren-5 Operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2’sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi. Teröristlerin birçok olayın yanı sıra 15 Mart 2017 tarihinde Mardin Mazıdağı-Üçyol yol ayrımında EYP patlaması sonucu 2 jandarma personelinin şehit olması ve 2 güvenlik korucusunu yaralanmasına da neden oldukları belirlendi. Şehitlerden biri Kahramanmaraşlı Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı, diğeri ise Kayserili Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Mahmut Yıldırım oldu. PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından şehitlerin kanı yerde kalmadı. Kahramanmaraşlı Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı’nın anne ve babası yetkililere teşekkür etti. Kardeşinin de uzman çavuş olmasını istedi Şehidin annesi Selvi İmalı oğlunun şehit olduğu haberi gözyaşları içinde anlattı. Anne Selvi İmalı, “Benim 8 çocuğum vardı 4 erkek 4 kız. Eşimde inşaatlarda çalışıyor geçiniyorduk. Büyük oğlum uzman çavuş oldu ve kardeşine de uzman olmasını istemiş. Şehit oğlum demiş ki, ‘ölüm her yerde var’ diyerek o da uzman çavuş oldu. Bir yıl oldu göreve başladı ve beni aradı izne geleceğini söyledi.



Oğlum dedim, ayın 20’sine gel diğer kardeşlerinle de görüşürsünüz dedim. Ben izinname çıkartıp evleneceğim dedi.

Çocuklarıma bayram kömbesi yaptım gelince beraber yeriz dedim. Daha sonra kaynımın hanımı çağırdı onunla otururken küçük kızım Fatmagül bağırarak geldi. ‘Hacer ablama bir şey oldu’ dedi.

Haberi diğer kayınımın hanımına vermişler. Sonra askerleri gördüm ve dizlerim tutmaz oldu. O arada Erkan diye bağırdılar. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

"Ciğerim yandı ve başkalarının ciğerleri yanmasın" "Vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. O alçakları da Allah kahır eylesin, yok eylesin" diyen şehit annesi Selvi İmalı, "Benim ciğerimi yaktılar Allah’ta kendilerinin ciğerini yaksın. Benim ciğerim yandı ve başkalarının ciğerleri yanmasın. Bazen ağlıyorum bazen şükrediyorum. Bazen sandıktaki eşyalarını çıkartıp ağlayıp temizleyip yerine koyuyoruz. Allahım mekanını cennet eylesin, 4 yıldır kolum kanadım kırık. Benim yüzüm gülse gönlüm gülmüyor, dünyanın tadı tuzu bitti. Allah’ım onun ömründen geri kalanlara versin ve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Allah devletimizin yokluğunu vermesin” dedi.

"Bugünümüze şükürler olsun" Şehidin babası Haydar İmalı ise, etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristler için başta cumhurbaşkanı olmak üzere yetkililere teşekkür etti. İmalı, “Oğlum annesini aramış ve annesi de imkanlarınız varsa ağabeyinle beraber gelin demiş. O da tamam ben ayarlar beraber geliriz demiş. Tabi Mart 15’te Mardin Mazıdağ’da olmuş olay. Vatan, devlet ve bayrağımız sağ olsun. Vatanımız için biz buradayız. Allah’ım bugünümüze şükürler olsun, devletimizden Allah razı olsun. Bize bu tuzağı yapan şerefsiz, namussuz PKK’lılar öldürülmüş Allah askerimizden razı olsun. Ama onlardan da önce içimizde de hainler var. Benim evladım şehit oldu diğer oğlum da şehit olsun. Namusumuz, bayrağımız ve vatanımız için savaş veriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

15 Mart 2017 tarihinde Mardin Mazıdağı Üçyol yol ayrımında EYP patlaması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı ve Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Mahmut Yıldırım şehit olmuş, 2 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. 3'ü erkek 7 kardeşi bulunan Erkan İmalı; nişanlısı Fatma Kök ile 5 Mayıs 2017 tarihi için düğün hazırlığı yapıyordu.



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