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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ilkbaharda kayak keyfi

KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ilkbaharda kayak keyfi

- Yedikuyular Kayak Merkezi - Kayak yapan kayak severler - Kayak merkezine gelen ziyaretçiler - Telesiyeje binen tatilciler - Beyazıt Erenli ile röportaj - Hanife Öncel ile röportaj Kahramanmaraş 'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ilkbaharda kayak keyfiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gelen kayak tutkunları, ilkbaharın gelmesine rağmen kayak yapmanın keyfini yaşadı.Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Kahramanmaraş 'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, karın tadını çıkardı.Kayak tutkunlarının yoğunluk oluşturduğu Yedikuyular'da, çocukların da aileleriyle kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.Hatay'dan kayak keyfini yaşamak için Kahramanmaraş 'a gelen Beyazıt Erenli, "Hatay'da maalesef kar yok. Yedikuyular'a ilk defa geliyorum. Eşim ve çocuğum daha önceden gelmişti. Gayet güzel. Büyükşehir Belediyesini çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Yollar gayet temiz. İyi bir çalışma yapılmış." dedi.
Kayakseverlerden Hanife Öncel de Yedikuyular'a sürekli geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.

Kayak Tutkunları Ziyaretçiler Güneşli Hava Güneşli Kuyular 

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