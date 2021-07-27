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KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

- Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri Kahramanmaraş 'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 zanlının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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