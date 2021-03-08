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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

- Ele geçirilen malzemelerden detaylar Kahramanmaraş 'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kahramanmaraş - Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.Bir miktar uyuşturucu ile yakalanan İ.H.K, B.Y, A.C. ve H.Ç. gözaltına alınıp İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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