KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
- Ele geçirilen malzemelerden detaylar Kahramanmaraş 'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kahramanmaraş - Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.Bir miktar uyuşturucu ile yakalanan İ.H.K, B.Y, A.C. ve H.Ç. gözaltına alınıp İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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