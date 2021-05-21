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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 2 yaralı

- Süleyman Paşa Bulvarı - Kaza yeri - Yaralının götürülmesi - Kazayı gören bir vatandaş ile röportaj Kahramanmaraş 'ta trafik kazası: 2 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün, park halindeki 2 araca çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.H.İ.Y. (20) idaresindeki 46 FD 463 plakalı otomobil, Osman Gazi Mahallesi Süleyman Paşa Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 46 LG 243 hafif ticari araç ve 46 KC 420 plakalı otomobile çarptı.Kazada, sürücü ile aracındaki F.A. (24) yaralandı.Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Direksiyon 

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