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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiye araçlarından görüntü - İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü Kahramanmaraş 'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.Sümer Mahallesi İlahiyat Caddesi'ndeki tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yangın yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tekstil Fabrikası Polis Fabrika İlahi Yangın Yeri 

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