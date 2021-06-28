KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

- Yangın çıkan tekstil fabrikası - Yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Kahramanmaraş 'ta tekstil fabrikasında yangınKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş - Adana kara yolu 5. kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının geri dönüşüm deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin, alevlere müdahalesi sürüyor.
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