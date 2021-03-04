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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

- İtfaiye ekibinin olay yerine gelmesi - İtfaiyenin yangına müdahale etmesiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş - Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Tekstil Fabrikası Fabrika Yangına Müdahale 

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