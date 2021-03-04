KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

- İtfaiye ekibinin olay yerine gelmesi - İtfaiyenin yangına müdahale etmesiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş - Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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