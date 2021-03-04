KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
- Yangın çıkan fabrika - Fabrikadan yükselen dumanlar - Ekiplerin yangına müdahalesi - Yangın çıkan alanda meydana gelen hasar - Bir işçinin tedavi için ambulansa alınması Kahramanmaraş 'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Yangında kumaş ve iplik balyalarının bulunduğu depoda hasar oluştuYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'taki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.Merkez Onikişubat ilçesi Aksu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken kumaş ve iplik balyalarının bulunduğu depoda hasar oluştu.Dumandan etkilenen 3 işçi ayakta tedavi edildi.
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