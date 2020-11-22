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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Tabancayla vurulan kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Tabancayla vurulan kişi yaralandı

- Ekiplerin olay yeri incelemesi yapması - Yerdeki boş kovanlarKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta tabancayla vurularak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde O.D. (44) sevgilisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.Ş. (40) ile tartıştı. Bu sırada O.D. yanında bulunan tabancayla S.Ş'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli O.D. ise polis ekiplerince yakalandı.

Hastane Olay Yeri İnceleme Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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