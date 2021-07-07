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Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu

Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu

-Cep telefonu-

Kayalı Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi Hayvan 

-Yerde yatan onlarca hayvandan detaylar
-Bölgeden genel planlar ve sarp dağlar tepeler
-Vatandaşların dağlarda yürüme planları
-Telef hayvanların fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 86 koyun telef oldu. Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi Zorkun Yaylası Atlık mevkiinde Cuma Uzun’a ait koyunlar otlanırken sürünün üzerine yıldırım düştü. Sürüdeki 100’ün üzerindeki koyundan 86’sı telef oldu. Olay sonrası bölgeye intikal eden Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Araç yolu bulunmayan bölgenin sarp kayalıklardan oluştuğu ve telef olan hayvanların nasıl imha edileceği belirsizliğini koruyor. (HLL-
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