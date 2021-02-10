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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı

-jandarma kamerası-

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri Cep Telefonu 

-Jandarma araçlarının çıkışı
-Baskın yapılan evin dışı
-Evin içi ve arama detayları
-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

( KAHRAMANMARAŞ )- Jandarma tarafından baskın yapılan evde çok sayıda uyuşturucu maddesi de ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, takip sonucunda şüphelilerin saklandıkları ikametlere operasyon düzenledi.
Narkotik köpeğinin de desteğiyle Onikişubat İlçesi Kavlaklı Mahallesi’ndeki 6 farklı ikamete yapılan baskınlarda 40 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 1 adet extacy hap, 8 adet uyuşturucu aparatı ile 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan E.T (33), E.K. (36), M.T. (37), İ.Y. (30), G.B. (33), Y.G (39) ile R.Y (33) gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HLL-
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