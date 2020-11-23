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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

- Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Operasyon yapılan otomobil

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Narkotik köpeğinin arama detayları
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri
-Uyuşturucu tacirlerinin hastane detayları

( KAHRAMANMARAŞ )- Uyuşturucu maddeleri otomobilin el freninin altında çıktı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonunda otomobilin el freninin altına gizlenmiş halde uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği 'alfi' tarafından bir otomobilde yapılan aramada el freninin altına gizlenmiş ve paketlenmiş halde metamfetamin ve eroin maddesi ele geçirildi. Polis, otomobil içindeki paspasın altında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan E.A. (32), Ö.F.K. ( 25), İ.S. (34) ve M.A.E. (24) yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (HLL-
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