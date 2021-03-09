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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 21 gözaltı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 21 gözaltı

Bir otomobilde arama yapılması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Metamfetamin 

-Yakın ve uzak plandan detaylar
-Narkotik köpeğinin araması
-Ele geçirilen uyuşturucular

( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen narkotik ve huzur uygulamasında 21 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘Narkotik ve Huzurlu Sokaklar’ uygulaması yaptı. Uygulamaya 90 ekip, 315 personel ve 4 köpek katıldı.
Uygulamada 65 metruk bina, 77 park, 258 sokak, 70 ikamet ve iş yeri adresi kontrol edilirken, 3 bin 376 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 2, diğer suçlardan 5 olmak üzere toplam 7 aranan kişi ile kayıp olarak aranan 2 kişi yakalandı. Uygulamada 3 kişiye toplam 2 bin 832 lira idari yaptırım tatbik edildi. İcra edilen faaliyetler neticesinde toplam 13 olayda; 10 gram metamfetamin, 19 gram kubar esrar maddesi, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 8 gram bonzai 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylar ile ilgili olarak 21 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmıştır (HLL-
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