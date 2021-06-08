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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

-jandarma kamerası-

Uzunlu Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Kamera 

-Jandarmanın kenevirleri sökmesi
-Yakın ve uzak plan detaylar
-Bahçeden genel plan

( KAHRAMANMARAŞ )- Evinin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pazarcık İlçesi Tilkiler Mahallesi Pan Obası mevkiindeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, ekili vaziyette 20-80 cm uzunluğunda 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. (51) gözaltına alındı. (HLL-
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