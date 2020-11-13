-Tarihi çarşılar ve yemeniciler detaylar

-7 güzel adam müzesi dışı ve içi

-Şiir ve türkü söyleyenler

-Başkan Güngör ile röportaj



( KAHRAMANMARAŞ -DRONE) Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" başlıyor- 10 farklı ülkeden 50’ye yakın şair ve yazarın katılacağı etkinlikte, 11 ilçede yazar okur buluşmaları, şiir geceleri ve oturumlar düzenlenecek KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri‘ 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 10 farklı ülkeden 50’ye yakın şair ve yazarın katılacağı etkinlikte, 11 ilçede yazar okur buluşmaları, şiir geceleri ve oturumlar düzenlenecek. 16 Kasım’da, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Açılış Gecesi’nde ilk olarak Ali Ayçil, Mevlana İdris, Mehmet Narlı, Jordi Joan Banos, Farah Chamma gibi önemli isimler şiirlerini seslendirecekler. Ardından, 8 farklı dalda verilen Kahramanmaraş Uluslararası Edebiyat Ödülleri sahiplerini bulacak. Açılış gecesi, insanı uzaklara götüren sesiyle Dilek Türkan konseriyle son bulacak. Büyük Ozan, Aşık Mahzuni Şerif adına düzenlenen ses yarışmasının ödül töreni, 18 Kasım 20.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarışmada dereceye girenler performanslarını sergilerken, birbirinden güzel türküleriyle Sevcan Orhan, ödül töreni gecesine renk katacak. 19 Kasım, 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Şiir Gecesi”, Serdar Tuncer’in II. Yeni’nin büyük şairlerinden, halk şiiri ozanlarına kadar uzanan geniş yelpazesinden seçtiği ve okuduğu şiirlerle renklenecek. 20 Kasım, 20.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Kapanış Programı’nda ilk olarak Cengizhan Konuş, Eyyüp Akyüz, Dragana Evtimova gibi isimler şiirlerini okuyacaklar. Şiir okumalarının ardından yetişkinler, liseler, ortaokullar arası düzenlenen şiir, deneme, öykü ve portre yarışmalarının ödül töreni gerçekleşecek. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nin kapanış programı Yücel Arzen ve Orkestrası’nın konseriyle son bulacak. "Şiir ve Edebiyat Günleri bir ihtiyaçtı" Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ni düzenlemelerindeki amacı şöyle açıkladı: "İhtiyaç. Kahramanmaraş halkının, özellikle de gençlerin, kütüphanelerde “kitapları yırtarcasına” sevdiği dizelerin altını çizen, ilk defa Cahit Zarifoğlu şiiriyle karşılaşınca onu anlamaya çalışan, hayretlere düşen, Kemal Tahir romanını okuyarak hayaller kuran o gençlerin buna ihtiyacı var. Kitaplarda gördüğü, dergilerde okuduğu, harçlıklarından arttırdığı paralarla ulaşmaya çalıştığı şiirlerin şairlerini, romanların yazarlarını görmeye ihtiyacı var. Evet. Şiir ve Edebiyat Günleri diğer tüm kültür planlarımız gibi bu ihtiyaçtan ortaya çıktı." Şiir ve Edebiyatın başkenti özelliğini daha geniş bir kitleye aktarmak istediklerini belirten Güngör, "UNESCO için ciddi bir çalışmamız. İlkini düzenleyeceğimiz Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günlerini çok önemsiyoruz. Çünkü Sözümüz var sloganıyla yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.



loading...