Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı



- Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi yolunda meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Duran Özcan yönetimindeki 46 DY 662 plakalı araç Sevin Mahallesinden ilçe merkezine seyir halindeyken yol kenarında bulunan ve arızalı motora yardım için geldikleri öğrenilen çapa motoru ve motosiklete aynı anda çarptı. Çarpmanın etkisiyle arızalı motosikleti çapa motoruna yüklemeye çalışan İsmail Çelik (77) eşi Hatice Çelik (72), Halil Erdoğan(48) ve Duran Özcan (35) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Osman Erdoğan’ın (17) tedavisine devam ediliyor. Afşin İlçe jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

