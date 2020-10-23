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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama

Şüphelilerin hastaneye getirilişi

Adli Kontrol Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Hastaneye giriş ve hastane içi
-Hastane çıkışı ve polis aracına bindirilmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarında uyuşturucu madde satan silahlı ve bıçaklı şahısları takibe aldı. Yapılan takip sonrası kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 4 adrese operasyon yapıldı. Torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen A.Ö. (26), G.K. (26), N.A. (26) ve H.U. (22) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde satışa hazır paketler halinde metamfetamin, bonzai, 1 adet hassas terazi, paketleme malzemeleri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet sallama diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve G.K. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (HLL-SO-Y)
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