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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

-cep telefonu-

Tekstil Fabrikası Fabrika İtfaiye Aracı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Yangın yeri
-Alevlerin yükselmesi

( KAHRAMANMARAŞ )- Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 10 dakikada söndürüldü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerinde bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın iplik balyalarının olduğu depoda çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine 10 itfaiye aracı ile 25 personel, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ederek 10 dakikada söndürdüğü yangın sonrası fabrikada maddi hasar oluştu. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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