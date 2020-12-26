Kahramanmaraş’ta sokaklar boş kaldı

-Bulvar ve caddelerden detaylar

-Ara sokaklardan planlar

-Havadan yakın ve uzak planlar

--aktüel-

-Boş meydanlar

-Polislerin uygulamaları



( KAHRAMANMARAŞ -DRONE)- Kısıtlama günlerinde polis ekipleri, kentin önemli noktalarında trafiğe çıkan sürücüleri denetliyor KAHRAMANMARAŞ



- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş'ın boş kalan cadde ve sokakları havadan görüntülendi.Ülke geneli hafta sonları uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinde de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin ana caddelerinin yanı sıra ara sokaklardaki sessizlik drone ile görüntülendi.Görüntülerde sokaklarda kimse olmazken, özellikle sabahın erken saatlerinde sis fotoğraflı görüntüler oluşturdu. Kentin farklı noktalarında görevli polis memurları ise kısıtla boyunca denetimlerini sürdürüyor.Polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin belge ve kimliklerini de sorgularken, izin belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.



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