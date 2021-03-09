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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi öldü

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi öldü

- Arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga - Olay yeri ve güvenlik önlemleri - Yerde yatan ceset üstü kapalı detayKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.Aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Y.A. ile akrabası olduğu öğrenilen Mehmet Adnan Etli (59) arasında Şazibey Mahallesi 16. Sokak'ta tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, av tüfeğiyle Etli'ye ateş etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Etli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Kaçan Y.A. ise polis ekiplerince Karamanlı kavşağında yakalanarak emniyete götürüldü.

Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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