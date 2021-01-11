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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü

olay yeri görüntü

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Silahlı Kavga 


- Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 2 akrabasını silahla vurarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada O.S., silahını çekerek amca oğulları İ.T.D. (21) ve V.E.D.'ye (20) ateş etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan İ.T.D. ve V.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan O.S.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.(FTA-CC-Y)
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