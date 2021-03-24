Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü

sel akıntı detayları

Sağanak Yağmur İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi Büyükşehir Belediyesi Polis Ekipleri 

-yollar ve duvarı devrilen okul
-moloz yığınları arasında araçlar
-evlerin içinden planlar
-bir kadın ile röportaj
-su basan alanlar ve itfaiye

( KAHRAMANMARAŞ )-İstinat duvarı çöktü, 2 araç zarar gördü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur sonrası inşaat halindeki bir okulun istinat duvarı çökerken, 2 araç moloz yığınları arasında kalarak zarar gördü. Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Gece geç saatlerde etkili olan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Şiddetli yağmurun etkisiyle mahallede bulunan bir okulun istinat çöktü. Duvarın gece yarısı çökmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sokakta park halinde bulunan iki araç sürüklenerek zarar gördü. Aynı mahallede sel baskını nedeniyle birçok konut da sular altında kaldı. Sağanak sonrası polis ekipleri su baskını olan yol ve bölgelerde güvenlik önlemi alırken, büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ise yaşanan olumsuzlukları gidermeye çalıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!
Melih Gökçek'ten Giresun PidesiMelih Gökçek'ten Giresun Pidesi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement