Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı
- Otomobil ile traktör çarpışması - Kazaya karışan otomobil ve traktör görüntüleriKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.Mahmut T. (22) yönetimindeki 46 EL 974 plakalı otomobil, Elbistan - Çoğulhan bağlantı yolu Doğan Mahallesi yakınlarında, Hacı Osman E. (63) idaresindeki 46 EZ 611 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mehmet E. (29), Enver C. (53) ve Ali Ç. (20) yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet E, Enver C. ve Mahmut T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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