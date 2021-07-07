Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı

- Otomobil ile traktör çarpışması - Kazaya karışan otomobil ve traktör görüntüleriKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.Mahmut T. (22) yönetimindeki 46 EL 974 plakalı otomobil, Elbistan - Çoğulhan bağlantı yolu Doğan Mahallesi yakınlarında, Hacı Osman E. (63) idaresindeki 46 EZ 611 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mehmet E. (29), Enver C. (53) ve Ali Ç. (20) yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet E, Enver C. ve Mahmut T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane Jandarma 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a