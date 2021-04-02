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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta otizmli çocuklara mavi dondurma

Kahramanmaraş’ta otizmli çocuklara mavi dondurma

Protokolün gelişi ve çocuklarla detaylar

Parmak Parmak İzi Otizm Gökyüzü Irak 

-Piyana çalan otizmli çocuk detayları
-Otizmli çocuklara hediyelerin verilmesi
-Donrumaların kesimi ve balonların bırakılması
-Boyalı ellerle duvara parmak izi bırakılması
-Röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ )- Etkinlikte otizmin simgesi mavi renk karnavalı yaşandı, çocuklar mavi dondurma kesti mavi balon uçurdu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar mavi renkli Maraş dondurmasını keserken, gökyüzüne de mavi balonları hep birlikte bıraktı. Dünya Otizm Farkındalık Gününde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Onikişubat İlçesi Ağcalı Mahallesinde yer alan Engelsiz Yaşam Merkezinde karnaval havasında etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, milletvekilleri ve aileler katıldı.
Etkinlikte otizmli çocuklar, yaptıkları eserleri sergilediler. Müzikal eşliğinde eğlenen çocuklara, ilk defa mavi dondurma ikram edildi. Düzenlenen etkinlikte, otizmliler ve aileleri müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Protokol, otizmli çocukların gönüllerine dokundu. Onlara çeşitli hediyeler vererek bu mutlu günlerine ortak oldular. Etkinliğe katılan otizmli çocukların aileleri, bu zamana kadar katıldığımız en anlamlı etkinlikti. Böyle mutlu anların yaşanması çok güzel dediler.
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