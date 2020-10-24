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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta örtü yangını

Kahramanmaraş’ta örtü yangını

Yangın yeri

Leman Helikopter 

-Sarp arazilerden detaylar
-Yanan yerlerden yakın ve uzak planlar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta engebeli arazide çıkan yangında 10 hektarlık örtülü alan zarar gördü. Yangın, Andırın İlçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopter, 4 su tankı, 8 arazöz, 2 dozer, 3 kırıcı, 2 kepçe, 5 teknik eleman, 50 personel ile müdahale ediliyor. İki gündür devam ettiği öğrenilen yangında söndürme işlemi devam ederken, 10 hektarlık alan zarar gördü.
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