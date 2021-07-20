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Kahramanmaraş’ta orman yangını
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Helikopterden detaylar

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Helikopter 

-Yanan ormanlık arazi
-Ekiplerin müdahalesi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor. Yangın, Onikişubat İlçesi Bulutoğlu Mahallesi’nde yer alan ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine 4 helikopter, 2 uçak ve 4 yangın söndürme aracı ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yağın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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