Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta orman yangını

-cep telefonu-

Yıldırım Düşmesi Yangın Yeri Cep Telefonu Orman Yangını Helikopter 

-Gece iş makinaları detayları
-Gece yanan alanlardan detaylar
-Gündüz yangın yeri ve helikopter müdahale

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta engebeli arazide 3 gündür devam eden örtü ve orman yangını, orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Andırın ilçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alındı. 3 gündür devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 50 civarında arazöz ve su tankı, 10 dozer ve greyder ile müdahale edildi. Yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındıktan sonra sabaha karşı soğutma işlemine geçildiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bursa'da korkutan büyük yangın!Bursa'da korkutan büyük yangın!
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı