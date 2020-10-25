Kahramanmaraş’ta orman yangını

-Gece iş makinaları detayları -Gece yanan alanlardan detaylar -Gündüz yangın yeri ve helikopter müdahale
( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ
- Kahramanmaraş’ta engebeli arazide 3 gündür devam eden örtü ve orman yangını, orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Andırın ilçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alındı. 3 gündür devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 50 civarında arazöz ve su tankı, 10 dozer ve greyder ile müdahale edildi. Yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındıktan sonra sabaha karşı soğutma işlemine geçildiği öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım