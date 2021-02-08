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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada

Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs çıkan mahalle karantinada

Jandarmadan detaylar

İngiltere Karantina Harekete Geç Kışla Trol 

-Karantinadaki evden planlar
-Mahalle giriş ve çıkışları

( KAHRAMANMARAŞ )- İngiltere’den taziye için gelen ailede mutasyonlu virüs ortaya çıkınca 50 hanelik 250 nüfuslu mahalle, ikinci bir emre kadar karantinaya alındı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine İngiltere’den gelen ailede mutasyon virüs ortaya çıkınca mahalle karantinaya alındı. İngiltere’den İzmir’e tatile gelen aile, babalarının ölümü nedeniyle Pazarcık ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesine geldil. Taziye esnasında mutasyonlu virüs mahallede yayıldı. Mahalleyle ilgili İl ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri harekete geçerek mahallede test işlemleri yaptı. Yapılan çalışmada çok sayıda pozitif vaka ve yeni mutasyonlu virüs tespit edildi. Pazarcık Kaymakamlığı ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunun kararı ile 50 hanelik 250 nüfuslu mahalle, ikinci bir emre kadar karantinaya alındı Jandarma ekiplerince mahallenin giriş çıkışlarına kontrol noktaları oluşturulurken, ilçe sağlık müdürlüğünce koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğü belirlendi. (HLL-
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