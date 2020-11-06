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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri yapıldı

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri yapıldı

- Demokrasi Meydanı'ndan görünüm - Toplu taşıma araçlarının denetlenmesi Kahramanmaraş , Malatya ve Kilis'te Kovid - 19 denetimi yapıldıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmara'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerince Demokrasi Meydanı'nda toplu taşıma araçları denetlendi.İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusundaki denetimde araçları titizlikle inceleyen ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.Denetimde yolcu ve sürücülere temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Koronavirüs Toplu Taşıma Gesi Trol 

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