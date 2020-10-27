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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını

Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını

İtfaiye aracı ve ekiplerinden planlar

Fabrika Yangını Tekstil Fabrikası Fabrika Trol 

-Fabrika yangınından detaylar
-Yakın ve uzak planlardan yanan alanlar
-Depodaki malların yanması
-Emniyet müdüründen detay ve fabrika uzak plan

( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi İstasyon Mahallesi’ndeki bir fabrikanın depo bölümünde çıktı. Pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ederken, çok sayıda pamuk balyası zarar gördü. Olay yerine gelen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yetkililerden bilgi aldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. (HLL-
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