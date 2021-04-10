Kahramanmaraş’ta kodlama okulu

-Kodlamam programlarının detayları

-Toplantıda oturan öğrenciler

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( KAHRAMANMARAŞ )- Kodlama ile kendi program ve web sitelerini oluşturan öğrencilerin hedefi Teknofest KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta kodlama okul projesi kapsamına alınan lisede bilgisayar kodlaması, robotik kotlama, oyun sistemleri ve akıllı tasarımlarla eğitim yapılıyor. Onikişubat İlçesi "Kodlama Okulu" projesi ile eğitim startını veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'ndeki öğrenciler teknoloji ile iç içe eğitim görüyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu’nun iş birliğinde 61 öğrenciye kodlama eğitim verilmeye başlandı. Proje kapsamında, çeşitli robot ve elektronik sistemlerin öğrenciler tarafından tasarlanması ve teknolojinin son imkanlarının kullanılması hedefleniyor. TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, hedeflerinin yüksek olduğunu ve yapılacak olan çalışmaları aktardı. Balcıoğlu, “Türkiye’de yapılmamış bir işi yapıyoruz ve bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Bizim hedefimiz kodlama ile başlayan serüven daha sonrasında yazılım ve çeşitli oyun programları yapılmaya ve kendi web sitelerini tasarlayan öğrencilere kadar gitti. Öğrencilerin şu anda çeşitli oyun ve uygulamalar üretip kendi web sitelerini tasarladıklarını, mevcut 61 kişilik öğrenci grubuyla 3 ayrı projede Teknofest'e katılarak çalışmaları taçlandırmak istiyoruz” dedi.





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