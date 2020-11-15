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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti

Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti

Polis olay yeri incelemesi

Kız Meselesi Olay Yeri İnceleme Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Cinayet 

-Şüphelilerin izlerine bakılması
-Yakın ve uzak plan olay yerinden detaylar
-Polislerden genel detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kız meselesinden dolayı iki kişi arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Onikişubat İlçesi Akif İnan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Gül (17), kız meselesi yüzünden Mahmut E. (18) ile tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma sonrası göğsünden bıçakla yaralanan Mehmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mahmut E. (18) kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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