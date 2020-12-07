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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta kış lastiği denetimleri başladı

Kahramanmaraş’ta kış lastiği denetimleri başladı

Durdurulan otobüsten detaylar

Ticari Taksi Polis Memur Kış Lastiği Trol 

-Polislerin lastikleri kontrol etmesi
-Durdurulan araç ve ticari taksi detayları
-Ticari taksi sürücüsü ile röportaj
-Genel uygulama yapılan alan

( KAHRAMANMARAŞ ) -- Kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira cezai işlem uygulanacak- 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği zorunluğu 1 Nisan tarihinde sona erecek KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.
1 Aralık’ta başlayan uygulama kapsamında kentin farklı noktalarında denetimlerin yapılacağı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik şubeye bağlı ekipler, Kahramanmaraş-Göksun istikameti Edebiyat Yolu’nda kış lastiği denetimi yaptı. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ve yük taşıyan araçlar denetlenirken, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira cezai işlem uygulanacak. Kış lastiği denetiminden dolayı memnun olduğunu ifade eden sürücü Ömer Aktaş, “Ben Afşin ilçesinden geliyorum ve 1 Aralık’ta lastiğimi otomobile takmıştım. Görev yapan polis memurlarına teşekkür ederim” dedi.
(HLL-
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