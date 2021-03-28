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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta kayboldu Adana’daki baraj gölünde cesedi bulundu

Kahramanmaraş’ta kayboldu Adana’daki baraj gölünde cesedi bulundu

Polisin cesedi gölde bulması

Dalgıç Polis Yüz Tanıma Dış Müdahale Genç Kadın Adli Tıp Kurumu 

-Gölden k araya çıkarması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana’da Seyhan Baraj Gölünde cesedi bulunan 27 yaşındaki gencin iki gün önce Kahramanmaraş’ta kaybolduğu öğrenildi ADANA

- Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan gencin cesedi, Adana’daki Seyhan Baraj Gölünde bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi, Seyhan Baraj Gölü kenarında bulunan bir restoranda çalışan bir genç kadın, gölde ceset görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine gelin polis ekibi, olay yerine dalgıç istedi. Gelen dalgıç polisler cesedi gölden karaya çıkardı. Yüz tanıma sistemiyle kimliği tespit edildi Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın kimliğini belirlemek için polis cesedin fotoğrafını çekip yüz tanıma sistemiyle belirlemek için çalışma yaptı. Kısa sürede yüz tanıma sisteminden yapılan eleştirmede şahsın Celal Baydemir (27) olduğu iki gün önce Kahramanmaraş’tan kayıp başvurusu yapıldı belirlendi. İlk incelemede gencin vücudunda herhangi bir dış müdahale olmadığı görüldü.
Ancak cesedin üzerinde boğazına indirilmiş maskesi olması da dikkat çekti. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (FKE-
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